Последний раз прибыль за год ЦБ получал в 2016 году.

Убыток Центробанка превысил триллион рублей за три года. Об этом написано в отчёте регулятора, который опубликован на сайте ЦБ.

Три года подряд Центробанк терпит убытки — в совокупности за три года он потерял больше триллиона рублей. Больше всего в 2018 и 2019 годах — по 435,3 и 434,7 миллиарда рублей. В 2020 убыток регулятора составил 182,5 миллиарда. Причина убытков, по мнению руководства Центробанка, в снижении экономической активности.

Последний раз прибыль за год ЦБ получал в 2016 году. Тогда она составила 43,7 миллиарда рублей.

Ранее ЦБ предупредил о всплеске кредитных мошенников после пандемии COVID-19.