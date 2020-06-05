В Центробанке отметили оживление в сфере кредитования

В Центробанке России отметили оживление в сфере кредитования. Об этом рассказала глава ЦБ во время пресс-конференции ведомства. По словам чиновницы, с 25 по 31 мая объем требований банков к российским компаниям вырос на 0,3%. Такой показатель обеспечивает общий прирост за май 2020 года 0,4%.
Розничный кредитный портфель с 25 по 31 мая вырос на 0,5%, перекрыв снижение, наблюдавшееся в первой половине месяца
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты.
Видео: Youtube/Банк России
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