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В Центробанке отметили оживление в сфере кредитования

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За май 2020 года обеспечен прирост 0,4%.

В Центробанке России отметили оживление в сфере кредитования. Об этом рассказала глава ЦБ во время пресс-конференции ведомства. По словам чиновницы, с 25 по 31 мая объем требований банков к российским компаниям вырос на 0,3%. Такой показатель обеспечивает общий прирост за май 2020 года 0,4%.

Розничный кредитный портфель с 25 по 31 мая вырос на 0,5%, перекрыв снижение, наблюдавшееся в первой половине месяца

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты.

Видео: Youtube/Банк России

 

Теги: кредитование, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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Кожевникова Мария
Сегодня 15:47

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