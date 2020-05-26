Больше иностранной валюты закупали только в марте и декабре 2014 года.

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты. Об этом говорит статистика Центрального Банка России.

Поставки долларов в РФ увеличились в 9,6 раз по сравнению с февралём 2020 года. Это рекорд за последние пять лет. Больше иностранной валюты закупали только в марте и декабре 2014 года.

Подчёркивается, что причина закупки валюты в таких объёмах — пандемия коронавируса и падение финансовых мировых рынков.

Напомним, что 24 апреля стало известно о том, что граждане РФ начали массово забирать валютные сбережения с банковских счетов из-за серьёзного падения курса российской валюты. Отмечалось, что за март со счетов вывели пять миллиардов долларов.

Ранее Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился.

Видео: Youtube/Банк России