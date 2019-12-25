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Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился
Сегодня, 14:15
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matveyvn

Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился

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Последние семь дней инфляция остаётся на уровне около 0%.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился. Её слова приводит агентство "РИА Новости".

Она отметила, что увеличение цен было вызвано ослаблением российской валюты, а также увеличением спроса на товары первой необходимости. Сейчас, считает глава регулятора, данный "процесс исчерпан".

Эльвира Набиуллина отметила, что последние семь дней инфляция остаётся на уровне около 0%.

Ранее в Минфине опровергли слухи об отмене бюджетного правила.

Теги: инфляция, набиуллина, центробанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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