Последние семь дней инфляция остаётся на уровне около 0%.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен из-за ослабления рубля остановился. Её слова приводит агентство "РИА Новости".

Она отметила, что увеличение цен было вызвано ослаблением российской валюты, а также увеличением спроса на товары первой необходимости. Сейчас, считает глава регулятора, данный "процесс исчерпан".

Эльвира Набиуллина отметила, что последние семь дней инфляция остаётся на уровне около 0%.

Ранее в Минфине опровергли слухи об отмене бюджетного правила.