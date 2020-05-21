Объём заимствований будет увеличен в связи с недополучением доходов бюджета от нефтегазовых налогов.

В Минфине опровергли слухи об отмене бюджетного правила. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что об этом "просто не может быть разговора".

По его словам, бюджетное правило хорошо себя зарекомендовало — оно помогает снижать зависимость курса рубля от стоимости нефти.

Силуанов отметил, что в этом году объём заимствований из ФНБ будет увеличен в связи с недополучением доходов бюджета от нефтегазовых налогов.

Ранее мы рассказывали, что Центробанк РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке.

Видео: kremlin.ru