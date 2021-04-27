В Центре кибербезопасности рассказали о росте числа атак на ресурсы ЦИК

В НКЦКИ рассказали о кибернападениях на сайт ЦИК во время голосования за поправки в Конституцию.

В Центре кибербезопасности рассказали о росте числа хакерских атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии. Об этом на пресс-конференции в центре МИА "Россия сегодня" сообщил заместитель главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. Чиновник отметил, что показатель значительно вырос со время голосования за внесение поправок в Конституцию РФ.

Самым значимым мероприятием прошлого года являлось всенародное голосование. В это период мы зафиксировали резкий рост числа компьютерных атак, в первую очередь на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии. Николай Мурашов, замглавы НКЦКИ

Напомним, что НКЦКИ сформирован осенью 2018 года согласно указу директора ФСБ России. Организация занимается мониторингом и работой по обнаружению, предупреждению и устранению последствий киберугроз и атак на информационную инфраструктуру РФ.

Центр киберугроз сообщил о DDoS-атаках во время несогласованных акций.

Видео: FB / Пресс-центр "Россия сегодня"