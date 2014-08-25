Центр киберугроз сообщил о DDoS-атаках во время несогласованных акций. О сложившейся ситуации рассказал в пресс-центре МИА "Россия сегодня" заместителя руководителя Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов. Чиновник заметил, что опасность нависла над сайтами государственных ведомств, включая МИД, Росгвардии, Минтруда, Минэкономразвития, и Генеральной прокуратуры. По мнению эксперта, целью злоумышленников было полностью или частично вывести онлайн-ресурсы из работы.
Зафиксирован рост количества компьютерных атак такого типа на официальные информационные ресурсы органов государственной власти Российской Федерации в период проведения несанкционированных акций протеста в поддержку Навального.
Николай Мурашов, замглавы НКЦКИ
Эксперт подчеркнул, что говорит о хакерских атаках, произошедших 23 января 2021 года. По мнению специалиста, власть предприняла своевременные меры по недопущению нарушений функционирования официальных сайтов.
Байден поручил разведке изучить инцидент с Навальным и кибератаку на США.
Фото: Pixabay.com
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