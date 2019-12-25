В РФ производится даже больше вакцины "Спутник V", чем используется.

В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V". С заявлением выступил заместитель директора Центра по научной работе Денис Логунов.

По его словам, дефицита препарата в России не наблюдается. Логунов заявил, что в РФ производится даже больше вакцины "Спутник V", чем используется.

Есть, может быть, незначительный дефицит, но это вопрос не центра Гамалеи. Денис Логунов, заместитель директора Центра им. Гамалеи по научной работе

Он подчеркнул, что от 95 до 99% произведённой вакцины используется внутри страны.

Ранее мы писали, что около 2,2 миллионов жителей России получили один компонент вакцины "Спутник V".