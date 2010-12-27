В Центральном районе жилищники наложили подвальные продухи на бетон

О замурованных продухах сообщила петербурженка на портале "Наш Санкт-Петербург".

Сотрудники "Жилкомсервиса №3 Центрального района" вместо установки подвальных продухов наложили их на бетонную стену дома №39 на 6-й Советской улице. Замурованные продухи заметила местная жительница и написала жалобу на портале "Наш Санкт-Петербург".

О так называемой установке продухов сотрудники ЖКС отчитались еще 16 сентября. Они заявили, что работу проверила начальница и замначальницы эксплуатационного участка № 3 Е. В. Сафронова и С. П. Карамышева.

У злополучного дома побывал муниципальный депутат Александр Изотов и сделал фотографии продухов в бетонной стене. Заявка петербурженки до сих пор обрабатывается на портале "Наш Санкт-Петербург".

Ранее мы писали, что в доме на Большой Монетной повредили маскарон.

Фото: Twitter / Александр Изотов