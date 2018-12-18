Прокуратура проконтролирует спасение архитектурных элементов

Объекты культурного наследия не уберегли при ремонте

Прокуратура Петроградского района обнаружила неисполнение охранной миссии в отношении объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснили сотрудники ведомства, в ходе ремонта фасада жилого дома №6 по улице Большая Монетная, повредили маскарон. Скульптурное украшение в форме головы было в аварийном состоянии и покрыто трещинами. Более того, один из декоративных элементов фасада был вовсе утрачен.

Проверка установила, что ремонтные работы на обрушившемся балконе дома №23 по той же улицы не были согласованы с уполномоченными органами. К "ЖКС №1 Петроградского района" направлено представление, сотрудников, не уследивших за объектами культурного наследия, привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас решается вопрос о привлечении провинившихся к административной ответственности.

Один из сохранившихся маскаронов передали на хранение члену Всероссийской организации охраны памятников и культуры.

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Фото: Одесскiй ЛістокЪ, ВКонтакте