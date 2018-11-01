В парадной на 3-й Советской нашли уникальную трафаретную роспись

Жители обнаружили под слоями краски необычный рисунок во время ремонта парадной дома Александровой.

Дореволюционную трафаретную роспись нашли в парадной на 3-й Советской, 20/5. Об этом сообщило ВООПИиК.

Жители обнаружили под слоями краски необычный рисунок во время ремонта парадной дома Александровой. После такой находки работы временно приостановили. Специалисты подтвердили догадку петербуржцев, это, скорее всего, дореволюционная трафаретная роспись.

Сохранилось мало свидетельств о том, как раньше выглядели Петербургские парадные. Возможно, новая находка – одно из них. Для фиксации, изучения и постановки под охрану редкой росписи жители дома планируют обратиться в КГИОП.

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Фото: ВК/ ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение