На Можайской начали закрашивать дореволюционные росписи в доме

Исторические росписи на черной лестнице могут быть утрачены.

В доме № 33 на Можайской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга рабочие начали закрашивать дореволюционные росписи, обнаруженные во время ремонта. Как пишет "Фонтанка", здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. О начале работ сообщили местные жители, которые выступают за сохранение исторической отделки.

По словам председателя совета дома Рены Мехтиевой, совет жильцов на протяжении нескольких месяцев добивается сохранения росписей. Управляющая организация, по ее утверждению, неоднократно предпринимала попытки провести косметический ремонт с заштукатуриванием декоративных элементов. Совет дома ранее утвердил иной порядок проведения работ. В протоколе заседания зафиксировано решение выделить два лестничных пролета для расчистки и реставрации силами волонтеров, предоставить реставраторам доступ и согласовать график работ, а также направить средства текущего ремонта на закупку материалов.

Также планировалось провести диагностику электропроводки, демонтировать неиспользуемые сети и выполнить реставрацию и консервацию раскрытых участков с последующей разработкой проекта цветовых решений для управляющей компании. В октябре 2025 года росписи на черной лестнице осмотрел аттестованный реставратор монументальной живописи Тимур Кривулько, сотрудник кафедры живописи и реставрации Академии имени Штиглица. Специалист отобрал пробы для лабораторного исследования.

В официальном письме Академии Штиглица указано, что живописные слои находятся под восемью слоями малярной краски и нанесены на штукатурное основание. Стилистика и стратиграфия отделки соответствуют периоду строительства здания 1906–1907 годов и относятся к оригинальной росписи.

Фото: pxhere