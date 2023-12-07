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В Центральном районе пресекли деятельность семи нелегальных торговых точек
Сегодня, 14:59
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В Центральном районе пресекли деятельность семи нелегальных торговых точек

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На продавцов составили протоколы об административных правонарушениях.

В Центральном районе продолжается борьба с незаконной торговлей. Накануне, 13 августа, правоохранители и сотрудники администрации проинспектировали Садовую улицу, территорию у Спаса на Крови, арку Главного штаба и Дворцовую площадь. 

В ходе рейда была пресечена незаконная торговая деятельность семи точек. На продавцов составили  протоколы об административных правонарушениях.

Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества.

Пресс-служба администрации Центрального района

Ранее мы писали, что 12-летнего уроженца Западной Африки без документов нашли в Выборге.

Фото: Pxhere

Теги: борьба с незаконной торговлей, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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