В Центральном районе пресекли деятельность семи нелегальных торговых точек

В Центральном районе продолжается борьба с незаконной торговлей. Накануне, 13 августа, правоохранители и сотрудники администрации проинспектировали Садовую улицу, территорию у Спаса на Крови, арку Главного штаба и Дворцовую площадь.
В ходе рейда была пресечена незаконная торговая деятельность семи точек. На продавцов составили протоколы об административных правонарушениях.
Уважаемые граждане, не поощряйте незаконную коммерческую деятельность и не приобретайте товары сомнительного качества.
Пресс-служба администрации Центрального района
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Фото: Pxhere
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