12-летнего уроженца Западной Африки без документов нашли в Выборге

О его родителях пока что нет никакой информации.

Малолетнего уроженца Западной Африки нашли на улице Выборга. Об этом стало известно Piter.tv.

Ранним утром 13 августа наряд Росгвардии у парка "Сад скульптур" заметил темнокожего подростка. Им оказался гражданин Гвинеи, которому через два месяца исполнится 12 лет.

Документов при себе у ребёнка не оказалось. Формально он нарушил статью 18.8 КоАП РФ о миграционном режиме, но в силу возраста не подлежит привлечению к административной ответственности. Мальчика поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. О его родителях пока что нет никакой информации.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)