На пересечении 8-й Советской и Мытнинской обустроят сквер

В Центральном районе появится еще одно место для отдыха.

К концу лета сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улицах приведут в порядок. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Предложение по облагораживанию зеленой зоны поступило от петербуржцев в программе "Формирование комфортной среды". Из транзитного место превратится в сквер для прогулок и отдыха. На участке высадили 17 деревьев с различной окраской листвы. Также посадили кустарники, цветы, отремонтировали газоны.

Для того, чтобы полностью его благоустроить, осталось установить скамейки, кресла, дополнительные урны, сделать велопарковку.

Сквер в Центральном районе стал лишь одним из более ста объектов, которые участвуют в программе. По всему городу сейчас приводят в порядок набережные, пляжи, парки, бульвары и пришкольные территории.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ремонт дорог в Адмиралтейском районе потратят около 86 млн рублей.

Фото: gov.spb.ru