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На пересечении 8-й Советской и Мытнинской обустроят сквер
Сегодня, 12:58
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nadezhda_sib

На пересечении 8-й Советской и Мытнинской обустроят сквер

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В Центральном районе появится еще одно место для отдыха.

К концу лета сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улицах приведут в порядок.  Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. 

Предложение по облагораживанию зеленой зоны поступило от петербуржцев в программе "Формирование комфортной среды". Из транзитного место превратится в сквер для прогулок и отдыха.  На участке высадили 17 деревьев с различной окраской листвы. Также посадили кустарники, цветы, отремонтировали газоны. 

Для того, чтобы полностью его благоустроить, осталось установить скамейки, кресла, дополнительные урны, сделать велопарковку. 

Сквер в Центральном районе стал лишь одним из более ста объектов, которые участвуют в программе. По всему городу сейчас приводят в порядок набережные, пляжи, парки, бульвары и пришкольные территории. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ремонт дорог в Адмиралтейском районе потратят около 86 млн рублей

Фото: gov.spb.ru

Теги: зеленая зона, сквер, формирование комфортной среды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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