В Центральном районе отметили рост желающих ревакцинироваться от COVID-19

За прошедшую неделю в районные пункты вакцинации обратились 35% человек из числа ранее вакцинированных.

Администрация Центрального района отметила рост желающих ревакцинироваться от коронавируса. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе администрации района.

За прошедшую неделю в районные пункты вакцинации обратились 35% человек из числа ранее вакцинированных. Всего в пунктах вакцинации при районных поликлиниках повторно привились около 5 000 человек.

Ранее в Центре имени Гамалеи рассказали, что ревакцинироваться от COVID-19 рекомендуется раз в год при благоприятной эпидемиологической обстановке. Эффективность вакцины снижается примерно через полгода после введения первой дозы.

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