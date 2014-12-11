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В Центральном районе отметили рост желающих ревакцинироваться от COVID-19
Сегодня, 14:24
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В Центральном районе отметили рост желающих ревакцинироваться от COVID-19

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За прошедшую неделю в районные пункты вакцинации обратились 35% человек из числа ранее вакцинированных.

Администрация Центрального района отметила рост желающих ревакцинироваться от коронавируса. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе администрации района. 

За прошедшую неделю в районные пункты вакцинации обратились 35% человек из числа ранее вакцинированных. Всего в пунктах вакцинации при районных поликлиниках повторно привились около 5 000 человек. 

Ранее в Центре имени Гамалеи рассказали, что ревакцинироваться от COVID-19 рекомендуется раз в год при благоприятной эпидемиологической обстановке. Эффективность вакцины снижается примерно через полгода после введения первой дозы.

Фото: pexels.com

Теги: коронавирус, ревакцинация, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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