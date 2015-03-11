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В Центральном районе Петербурга усилят работу по очистке крыш от снега и наледи
Сегодня, 21:52
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В Центральном районе Петербурга усилят работу по очистке крыш от снега и наледи

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На сегодняшний день в районе очистили от снега 106 крыш.

С 3 декабря в центральном районе Петербурга усилят очистку крыш от снега и наледи. Об этом сообщили 2 декабря пресс-службе администрации Центрального района.

Такое решение было принято на "Снежном Штабе", который проходил совместно с представителями управляющих компаний, ГУДП "Центр" и Прокуратурой Центрального района.

На сегодняшний день в районе очистили от снега 106 крыш. В пятницу планируют избавить 300 домов от снега и наледи. Отмечается, что меры безопасности сотрудников также усилят. 

Для того, чтобы жители не поскальзывались на льду, работники обработают дворы и тротуары района песчано-соляной смесью.

Ранее рабочий едва не завалил снегом женщину с коляской на Садовой. Ребенка успели занести в парадную.

Фото: архив Piter.tv
 

Теги: крыши, наледь, снег, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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