В Центральном районе Петербурга проходит миграционный рейд полиции

Силовики проверяют Единый центр документов на Красного Текстильщика.

В Санкт-Петербурге в среду, 28 января, сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии проводят миграционный рейд в Центральном районе города.

Проверочные мероприятия проходят на улице Красного Текстильщика, где расположен Единый центр документов. По информации очевидцев в соцсетях, у здания зафиксировано скопление служебных автомобилей полиции и подразделений ОМОН.

Правоохранительные органы осуществляют проверку соблюдения миграционного законодательства. В рамках рейда проводится контроль документов у посетителей и сотрудников учреждения. Отмечается, что проверки по данному адресу проводятся не впервые. Предыдущий визит силовых структур в Единый центр документов на улице Красного Текстильщика был зафиксирован в ноябре.

Фото: Piter.TV