В Центральном районе Петербурга пресекли мошенничество с наследством

Сделки с недвижимостью оспариваются в суде.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность группы, подозреваемой в хищении недвижимости у 85-летнего жителя города. С заявлением в правоохранительные органы Центрального района обратился сам пенсионер. Он сообщил, что неизвестные без его ведома завладели долей в квартире на улице Джона Рида, где он проживал, а также объектом на улице Будапештской, который должен был перейти ему по наследству после смерти родственников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в ходе оперативных мероприятий были установлены 5 предполагаемых участников схемы в возрасте от 36 до 61 года, среди которых 2 женщины. Их задержали. Следственное управление УМВД по Центральному району возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, инициатором преступления стал 48-летний ранее не судимый петербуржец.

Он действовал в сговоре с 54-летней социальной работницей, которая ухаживала за одиноким пожилым человеком. Узнав о его праве на наследование жилья, они решили завладеть этим имуществом. Имея доступ к документам подопечного, женщина получила его паспорт и передала 36-летнему сообщнику. Тот вклеил в документ фотографию другого участника группы — ранее судимого местного жителя 1964 года рождения. Используя поддельный паспорт, мужчина выдал себя за наследника.

В сопровождении своей 53-летней сожительницы, представлявшейся родственницей пенсионера, он оформил у нотариуса доверенность на ведение наследственного дела и распоряжение имуществом. После принятия наследства и получения правоустанавливающих документов недвижимость переоформили на подконтрольных лиц и продали. Организатору избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные фигуранты заключены под стражу. В настоящее время проводится судебное оспаривание совершенных сделок.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти