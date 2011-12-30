Капитан полиции Сорокин спас петербуржца, прыгнувшего с Литейного моста в Неву

Утопающего удалось достать из воды с помощью буксировочного троса. Пострадавшим оказался 33-летний мужчина. Его передали врачам скорой помощи. Почему парень прыгнул с моста пока неизвестно.

В Центральном районе Петербурга капитан полиции вытащил из Невы петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно утром, 1 ноября. Заместитель начальника отдела охраны общественного порядка полиции Центрального района, капитан полиции Денис Сорокин патрулировал улицы. В какой-то момент он услышал по радиосвязи, что петербуржцев прыгнул с Литейного моста в Неву. Мужчину начало сносить течением в сторону Троицкого моста. Полицейский направился к набережной Кутузова. Как только он увидел утопающего, Сорокин не растерялся и достал из автомобиля буксировочный трос. С помощью него он достал петербуржца из воды. Пострадавшим оказался 33-летний мужчина. Его передали врачам скорой помощи. Почему парень прыгнул с моста пока неизвестно.

Ранее мы сообщили, что в Московском районе Петербурга таксист отобрал у пассажира телефон.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти