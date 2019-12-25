В Центральных районах Петербурга зафиксировали снижение активности арендаторов

Большую часть аренды занимают торговцы.

В среду, 14 апреля, аналитики компании Maris в ассоциации с CBRE подвели итоги первого квартала текущего года Петербурга. Стало известно, что объем вакантных предложений в сегменте стрит-ритейла заметно снизился.

Снижение заметили в торговых коридорах Невского и Большого проспекта Петроградской стороны. Ситуация не изменилась на улице Восстания и на Василеостровском рынке. Прирост отметили на улицах Большая Конюшенная, Садовой и Рубинштейна, в том числе на Литейном проспекте до улицы Белинского.

Большая часть всех арендаторов центральных районов – торговцы (46%), а также предприниматели в сфере общественного питания (31%).

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Фото: Piter.TV