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В Центральных районах Петербурга зафиксировали снижение активности арендаторов
Сегодня, 16:15
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smirenny

В Центральных районах Петербурга зафиксировали снижение активности арендаторов

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Большую часть аренды занимают торговцы.

В среду, 14 апреля, аналитики компании Maris в ассоциации с CBRE подвели итоги первого квартала текущего года Петербурга. Стало известно, что объем вакантных предложений в сегменте стрит-ритейла заметно снизился.

Снижение заметили в торговых коридорах Невского и Большого проспекта Петроградской стороны. Ситуация не изменилась на улице Восстания и на Василеостровском рынке. Прирост отметили на улицах Большая Конюшенная, Садовой и Рубинштейна, в том числе на Литейном проспекте до улицы Белинского. 

Большая часть всех арендаторов центральных районов – торговцы  (46%), а также предприниматели в сфере общественного питания (31%).

Ранее мы писали, что Выборг в очередной раз очистили от незаконной рекламы.

Фото: Piter.TV

Теги: аренда, центральный район
Категории: Лента новостей,

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