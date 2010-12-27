На канале Грибоедова водитель прокатил полицейского на капоте

Пострадавшего полицейского с ушибами и кровоподтеками доставили в больницу, сейчас он дома находится в удовлетворительном состоянии.

На выходных, на набережной канала Грибоедова сотрудники ДПС остановили автомобиль "Лада Приора". За рулем находился 26-летний молодой человек, который не самым адекватным образом отреагировал на просьбу предоставить документы. Он наехал на одного из сотрудников, провез его на капоте, а потом скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже правонарушителя задержали у первого дома по Торговому переулку. Пострадавшего полицейского с ушибами и кровоподтеками доставили в больницу, сейчас он дома находится в удовлетворительном состоянии.

В отношении водителя составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 12.12, части 3 статьи 12.16, части 2 статьи 12.26, части 2 статьи 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Фото: Piter.TV