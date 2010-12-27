Петербуржец сообщил о бомбе в полиции с подачи "участкового Путина"

По словам звонившего, участковый пригрозил взорвать всех, кто против нас.

В воскресенье, 11 ноября, в 20:12 в службу "112" поступил звонок. Явно не трезвый мужчина сообщил, что ему позвонил участковый из отдела полиции на улице Чехова. Страж порядка представился Владимиром Владимировичем Путиным и пригрозил взорвать всех, кто против нас. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В отделении полиции на улице Чехова ничего подозрительного не обнаружили. Звонок удалось засечь. Оказалось, что звонил 48-летний петербуржец, находясь в одной из квартир дома №45/1 по улице Оптиков. Утром, 12 ноября, хулигана задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com