Телефонный террорист из Мурино заминировал собственный дом

Неизвестный сообщил полиции, что заминировал все подъезды многоквартирного дома.

Житель Ленинградской области сообщил, что заложил бомбу в собственном доме. Об этом сообщает МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В управлении рассказали, что в полицию позвонил неизвестный мужчины и сообщил, что заминировал все подъезды дома номер 10/18 по улице Шувалова. Прибывшие на место спецслужбы не нашли следов взрывчатого устройства. После проверки выяснялось, что звонящим был проживающий в указанном доме гражданин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против телефонного террориста.

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Фото: Piter.TV