На улице Королева умер годовалый ребенок

Малыш с рождения страдал детским церебральным параличом.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга устанавливают причины смерти годовалого ребенка. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, дело малыша было обнаружено утром 5 ноября в квартире дома номер 7 на проспекте Королева. Ребенок родился в семье уроженцев Турмении и с детства страдал детским церебральным параличом. После предварительного осмотра следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

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Фото: Piter.TV