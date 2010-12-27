Горсуд Петербурга проверяли на наличие бомбы

Здание проверяется, пишет "Мегаполис" со ссылкой на "Фонтанку".

В субботу, 16 февраля петербургский Горсуд проверяли на наличие взрывного устройства. Об этом сообщает "Мегаполис" со ссылкой на "Фонтанку".

"На электронную почту Санкт-Петербургского городского суда и пресс-службы судов поступило письмо о заминировании здания по адресу Бассейная, 6. Информация была передана в правоохранительные органы. На текущий момент, здание проверяется" - сообщили в пресс-службе.

Отмечаем, что сегодня, 16 февраля по всему городу прошла эвакуация. Людей выводили из торговых центров и гипермаркетов. Также эвакуировали гостиницу "Россия" на Парке Победы. В свою очередь, администрация торгового центра "Румба" в Петербурге получила электронные письма с угрозами минирования, письмо было подписано от имени президента России Владимира Путина.