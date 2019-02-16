В Петербурге эвакуируют торговые центры

Причины неизвестны.

В субботу, 16 февраля проходит эвакуация торговых центров Петербурга. Так, эвакуировали ТРК "Радуга" и ТЦ "Румба". Об этом сообщили очевидцы.

Что именно произошло - неизвестно. На месте уже работают службы. Сотрудников и посетителей тогровых комплексов вывели на улицу.

Пользовательница группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" Ирина Иванова сообщила, что в ТРК "Радуга" должен был выступать детский коллектив с развлекательной программой, однако из-за эвакуации детей "развернули" и отменили выступление.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург