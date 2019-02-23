Пьяный петербуржец угрожал взорвать площадь

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в Петербурге пьяный мужчина заявил о намерении взорвать площадь. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувший вторник, 13 октября. Горожанин в алкогольном опьянении обратился в полицию около 11:40. Правоохранители незамедлительно вычислили злоумышленника по номеру телефона и задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что на перекрёстке Дальневосточного и Народной микроавтобус разбил "нос" об автобус.

Фото:pixabay