На перекрёстке Дальневосточного и Народной микроавтобус разбил "нос" об автобус

Автомобилисты предположили, что виновником ДТП стал засбоивший светофор.

В седьмом часу вечера во вторник, 13 октября, на перекрёстке Дальневосточного проспекта и Народной улицы произошло ДТП. По словам очевидцев, на месте столкнулись микроавтобус и рейсовый пассажирский автобус. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Один из автомобилистов рассказал в соцсетях, что виновником аварии стал засбоивший светофор. Обычно светофор в начале перекрестка включает красный сигнал, когда как после перекрестка еще горит зеленый. В это время автомобили со встречной полосы поворачивают налево, пока у их противоположных попутчиков горит тот самый запрещающий сигнал.

В данном случае, походу, светофор засбоил, после отсчета до 0 секунд зеленый продолжил нам гореть, а участники встречного движения по привычке поехали налево. Водитель слева поехал на зеленый (который по идее обычно в такой ситуации на этом перекрестке должен быть красным), и совершил дтп с автобусом. рассказал автомобилист

Пострадал ли кто-то из людей в аварии, неизвестно.

Ранее мы писали, что суд арестовал обвиняемого в смертельном ДТП на Большевиков.

Видео: Piter.TV