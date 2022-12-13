В Царском Селе запустили Мраморный фонтан

Наслаждаться красотой фонтана туристы будут под песни венецианских гондольеров.

В Екатерининском парке запустили Мраморный фонтан. Теперь он будет радовать посетителей Царского села все лето. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Наслаждаться красотой фонтана туристы будут под песни венецианских гондольеров. Водное сооружение находится в Собственном саду напротив южного фасада Зубовского корпуса. Архитектурный ансамбль украшают яркие цветы по бортам большой чаши.

Фонтан из белого каррарского мрамора в 1866 году создали архитектор Александра Видов и скульптор Грациозо Ботта. Его борта – в виде жардиньерок: сотрудники садово-паркового отдела нашего музея высадят в них яркие цветы. Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

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Фото: ВКонтакте / Царское Село