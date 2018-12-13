В Царском Селе жеребенка назвали Кроной

Лошадь получила кличку благодаря пользователям соцсетей.

В Царском Селе выбрали имя для новорожденного жеребенка. Жители Петербурга и Ленинградской области предложили более 500 вариантов для животного. Однако, руководство Императорской фермы остановилось на "Кроне". Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Организаторы отметили, что пользователи соцсетей предлагали как милые клички, такие как Капелька и Клюковка. Другие же надеялись на серьезное отношение к животному. Они предлагали назвать жеребенка Кипридой, Каллиопой и Кассиопеей. В музее решили, что лучше всего подходит для вороной кобылы Крона.

Отметим, что победители конкурса получат бесплатную экскурсию по павильону "Арсенал".

Ранее Piter.tv писал о том, что на Дворцовой набережной пара уток по "зебре" перешла в Летний сад.

Фото: музей-заповедник Царское Село