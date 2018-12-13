На Дворцовой набережной пара уток по "зебре" перешла в Летний сад

Птицы соблюдали правила дорожного движения, чем покорили водителей.

В Центре Петербурга вечером 22 мая водители заметили порядочных уток, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Птицы, соблюдающие ПДД не могли не попасть на записи с видеокамер очевидцев. По словам автора ролика, дв е пернатых пересекали Дворцовую набережную. Предположительно, семейство направлялось в Летний сад.

Отметим, что утки перешли проезжую часть без происшествий. Их пропустили все автомобилисты. В социальных сетях люди удивились интеллигентности животных и стали их ставить в пример обычным пешеходам.

Наглядный пример, который доказывает что утки умнее многих людей заявляет пользователь соцсетей

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге отремонтируют три фонтана, выбранные горожанами.

Фото и видео: YouTube/Serg Mikerov