  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 6:57
832
lesjasap
Код вставки плеера

На Дворцовой набережной пара уток по "зебре" перешла в Летний сад

0 0

Птицы соблюдали правила дорожного движения, чем покорили водителей.

В Центре Петербурга вечером 22 мая водители заметили порядочных уток, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Птицы, соблюдающие ПДД не могли не попасть  на записи с видеокамер очевидцев. По словам автора ролика, дв е пернатых пересекали Дворцовую набережную. Предположительно, семейство направлялось в Летний сад.

Отметим, что утки перешли проезжую часть без происшествий. Их пропустили все автомобилисты. В социальных сетях люди удивились интеллигентности животных и стали их ставить в пример обычным пешеходам.

Наглядный пример, который доказывает что утки умнее многих людей

заявляет пользователь соцсетей

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге отремонтируют три фонтана, выбранные горожанами.

Фото и видео: YouTube/Serg Mikerov

Теги: дворцовая набережная, зебра, летний сад, пдд, утки
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии