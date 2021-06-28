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В Царском Селе со скульптур начали снимать защитные короба

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Облачение помогало статуям пережить зимние морозы.

В Екатерининском  и Александровском парках со скульптур начали снимать защитные короба. Уже к маю планируют "оголить" 74 объекта. Об этом сообщили в ГМЗ "Царское Село". 

По словам старшего научного сотрудника, хранителя павильонов и скульптуры паркового комплекса Натальи Лансере, можно наблюдать небольшое расхождение металла, связанные с температурными колебаниями. 

Отметим, что коллекцию скульптур в Екатерининском парке заказал Николай I. Чтобы сохранить объекты, которые ежедневно в теплый сезон радуют посетителей парка, на осень и зиму их помещают в специальные короба. Мраморные скульптуры еще и прячут в холщовую ткань. 

Кроме того, сотрудники ГМЗ "Царское Село" уже выставили бронзовые скульптуры на втором этаже Камероновой галереи.

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Фото, видео: ВКонтакте / Царское Село / ГМЗ "Царское Село"

Теги: защитные короба, пушкин, реставрация, скульптуры, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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