В Царском Селе на зиму сделают бесплатный вход в Екатерининский парк

Оплату отменят с 25 октября 2021 года и до весны 2022 года.

В воскресенье, 17 октября, стало известно, что вход в Екатерининский парк на зиму сделают бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Так, оплату отменят с 25 октября 2021 года и до весны 2022 года. Кроме этого, после перехода на зимний режим работы парк будет открыт с 7:00 до 21:00.

Добавим, что в петербургских парках скульптуры и изваяния, украшающие фонтанные комплексы, на зиму укрывают деревянными ящиками. Так, фигуры сохраняют от разрушающего действия снега и низких температур.

Ранее мы писали, что у парка "Монрепо" появится временная парковка для удобства посетителей.

Фото: Вконтакте / Царское Село / Руслан Шамуков