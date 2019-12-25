В Царское Село вернулся раритет из Александровского дворца

Экспонат хранился в одной семье в Тамбове.

Музей-заповедник "Царское Село" приобрел предмет из исторической коллекции Александровского дворца. Это блюдо, которое Николаю II вручили в Тамбове в начале прошлого века.

Его обретение стало возможным благодаря пожертвованию мецената из Тамбова Евгения Скрипцова. С этой просьбой к нему обратилась жительница Нидерландов, любитель русского искусства Татьяна Бурбик-Ломан, которая увидела, что раритет выставлен на интернет-аукционе. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью ГМЗ "Царское Село".

Бывшие владельцы не имели представления о том, насколько важный экспонат они хранили многие годы, но счастливы, что он теперь на своём месте Татьяна Бурбик-Ломан

Блюдо выполнено из дерева (орех) с серебряными декоративными накладками, на декоре – касты с аметистами и халцедонами. По торцу блюда – обод с жемчужником. На оборотной стороне имеется надпись желной краской: А.Д-М/746. Она означает, что блюдо принадлежит к историческим предметам Александровского дворца.

В несколько этапов, в 1918-е и в 1930-е годы, из Александровского дворца вывозились музейные предметы, которые по разным характеристикам не подходили музейным экспозициям. За последние годы в музей вернулись несколько подносных блюд из исторического собрания Александровского дворца.

Летом ребенок сбросил с пьедестала бюст умирающего гиганта в "Царском Селе".

Фото: Царское Село