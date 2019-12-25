Ребенок сбросил с пьедестала бюст умирающего гиганта в "Царском Селе"

Ребенок уронил с пьедестала бронзовый "бюст умирающего гиганта" XVIII века в государственном музее-заповеднике "Царское Село". Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.
После падения головы на мраморный пол, бюст получил повреждения. Сотрудники службы безопасности услышали звук падения и вычислили маленького хулигана. По словам родителей ребенка, он сделал это по неосторожности. Также пострадала колонна.
Экспертам предстоит оценить ущерб, после чего родителям мальчика придется возместить затраты.
В ГМЗ "Царское Село" отметили, что бюсты на Камероновой галерее постоянно привлекают внимание посетителей, в том числе любителей "потереть" их на удачу.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Александровском дворце обнаружили голову Атланта времен Растрелли.
Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"
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