Ребенок сбросил с пьедестала бюст умирающего гиганта в "Царском Селе"

Бюст, созданный в XVIII веке, получил серьезные повреждения.

Ребенок уронил с пьедестала бронзовый "бюст умирающего гиганта" XVIII века в государственном музее-заповеднике "Царское Село". Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.

После падения головы на мраморный пол, бюст получил повреждения. Сотрудники службы безопасности услышали звук падения и вычислили маленького хулигана. По словам родителей ребенка, он сделал это по неосторожности. Также пострадала колонна.

Экспертам предстоит оценить ущерб, после чего родителям мальчика придется возместить затраты.

В ГМЗ "Царское Село" отметили, что бюсты на Камероновой галерее постоянно привлекают внимание посетителей, в том числе любителей "потереть" их на удачу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Александровском дворце обнаружили голову Атланта времен Растрелли.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"