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Ребенок сбросил с пьедестала бюст умирающего гиганта в "Царском Селе"
Сегодня, 17:50
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Ребенок сбросил с пьедестала бюст умирающего гиганта в "Царском Селе"

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Бюст, созданный в XVIII веке, получил серьезные повреждения.

Ребенок уронил с пьедестала бронзовый "бюст умирающего гиганта" XVIII века в государственном музее-заповеднике "Царское Село". Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.

После падения головы на мраморный пол, бюст получил повреждения.  Сотрудники службы безопасности услышали звук падения и вычислили маленького хулигана. По словам родителей ребенка, он сделал это по неосторожности. Также пострадала колонна.

Экспертам предстоит оценить ущерб, после чего родителям мальчика придется возместить затраты. 

В ГМЗ "Царское Село" отметили, что бюсты на Камероновой галерее постоянно привлекают внимание посетителей, в том числе любителей "потереть" их на удачу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Александровском дворце обнаружили голову Атланта времен Растрелли. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Теги: бюст, бюст умирающего гиганта, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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