В Александровском дворце обнаружили голову Атланта времен Растрелли

Предположительно, голова попала туда при переоборудовании Александровского дворца в 1949 году для военного ведомства.

В музее-заповеднике "Царское Село" в Александровском дворце, где сейчас ведется масштабная реставрация, при вскрытии полов в одном из служебных помещений обнаружили гипсовую голову атланта – одного из тех, которые "держат небо" у фасадов Екатерининского дворца. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника "Царское Село".



Предположительно, голова попала туда при переоборудовании Александровского дворца в 1949 году для военного ведомства. В это же время на фасаде Екатерининского дворца велись работы по реставрации сильно пострадавших во время Великой Отечественной войны фигур атлантов. Особенно поврежденные части скульптур заменяли на более долговечные детали из цемента на металлической арматуре.





Реставраторы бережно расчистили найденный фрагмент и обнаружили на нём остатки позолоты. По сохранившимся фрагментам золочения стало понятно, что этот юноша создан во времена Растрелли, что, конечно, делает эту находку чрезвычайно ценной для музея. Предполагается, что найденная голова станет эталонной моделью: с нее снимут форму и отольют в гипсе. Оригинал будет храниться в фондах музея.



Атланты – один из элементов декоративного оформления фасадов Екатерининского дворца, созданного Франческо Растрелли. Елизавета Петровна приказала позолотить весь декор, но в таком виде он просуществовал недолго, поскольку позолота быстро изнашивалась в суровом климате.

Ранее первым посетителям Екатерининского парка вручили цветы.

Фото: пресс-служба "Царское Село"