В "Царское Село" вернули бронзового Геракла

Его реставрировали в течение 9 месяцев.

На лестницу Камероновой галереи в Екатерининском парке (Пушкин) после реставрации вернули бронзового Геракла. Фигура была отправлена на реставрацию в сентябре 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село".

Специалисты мастерской "Наследие" проводили работы в течение девяти месяцев.

Мы рады, что наш знаменитый мифологический герой вернулся домой. Без него Камеронова галерея выглядела пустой, его спутнице Флоре пришлось зимовать одной. Ольга Таратынова, директор музея-заповедника

Флора и Геракл были созданы 1787-1788 годах в литейной мастерской Академии художеств.

Ранее руководство парков "Царского села" предупредило о продлении ограничительных мер.

Фото: ВК/ Царское Село