В ЦУП объяснили, почему парковка на свободной улице обходится в 360 рублей в час

Дифференцированный тариф делает свободные места доступными.

В Центре управления парковками Санкт-Петербурга пояснили, что высокая стоимость стоянки на незапаркованной улице связана с системой дифференцированной тарификации. Свободные места на таких улицах — результат работы механизма, который регулирует загруженность парковок и сохраняет доступные места для кратковременной стоянки.

Дифференцированный тариф позволяет избежать перегрузки улиц, оставляя парковочные места доступными для водителей, которые останавливаются ненадолго. Максимальная стоимость парковки на конкретных участках связана с исторически высокой загрузкой. Именно поэтому улица включена в зону действия предельного коэффициента.

В ЦУП подчеркнули, что тарифы на парковку являются инструментом планового регулирования и не предназначены для оперативной реакции на краткосрочные изменения спроса. Тарифы остаются неизменными вне зависимости от времени суток, дня недели или дорожной обстановки.

Тариф 360 рублей в час применяется преимущественно на участках с высоким спросом, в первую очередь в центре города, где сосредоточены деловая, туристическая и культурная активность.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга парковка станет дороже на загруженных улицах города.



Фото: Piter.TV