Этой зимой в Петербурге количество нарушений правил стоянки снизилось почти на 20%

Этой зимой в Петербурге почти на 20% снизилось количество нарушений правил парковки во дворах. Всего сотрудники Государственной административно-технической инспекции оформили 6,2 тыс. постановлений.

В лидерах антирейтинга оказалась стоянка на газонах: 4,3 тыс. водителей нарушили запрет, но цифра на 300 меньше, чем годом ранее. А проходы к зданиям перекрывали реже почти в 2,5 раза, в 1,5 раза реже автовладельцы парковались около контейнерных площадок.

В Северной столице действуют 18 маршрутов авто с комплексами на борту – по каждому на район.

