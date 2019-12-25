Этой зимой в Петербурге количество нарушений правил стоянки снизилось почти на 20%
Сегодня, 10:22
Этой зимой в Петербурге количество нарушений правил стоянки снизилось почти на 20%

В лидерах антирейтинга оказалась парковка на газонах: 4,3 тыс. водителей нарушили запрет.

Этой зимой в Петербурге почти на 20% снизилось количество нарушений правил парковки во дворах. Всего сотрудники Государственной административно-технической инспекции оформили 6,2 тыс. постановлений. 

В лидерах антирейтинга оказалась стоянка на газонах: 4,3 тыс. водителей нарушили запрет, но цифра на 300 меньше, чем годом ранее. А проходы к зданиям перекрывали реже почти в 2,5 раза, в 1,5 раза реже автовладельцы парковались около контейнерных площадок. 

В Северной столице действуют 18 маршрутов авто с комплексами на борту – по каждому на район. 

Ранее на Piter.TV: до конца марта петербургские дворы и территории у метро очистят от песка. Данные задачи назначены в специальной системе ГАТИ.

Фото: Piter.TV 

