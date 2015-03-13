Полиция Петербурга выявила более 2 тыс. нарушений в ходе операции "Нелегальный мигрант"

В Петербурге и Ленобласти подвели итоги масштабной операции "Нелегальный мигрант". В рамках профилактических мероприятий сотрудники полиции совместно с профильными ведомствами провели серию рейдов, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Проверки охватили места проживания иностранцев, а также объекты, где традиционно используется иностранная рабочая сила, — строительные площадки, промышленные предприятия и торговые точки.

В результате было выявлено 2254 административных правонарушения. В частности, зафиксированы 97 случаев нарушения режима пребывания и 320 фактов незаконной трудовой деятельности. К административной ответственности привлечены 50 работодателей, которые незаконно нанимали приезжих. За каждого такого работника компаниям грозят штрафы до 800 тысяч рублей.

Полицейские также приняли решения о выдворении из страны в отношении 547 иностранных граждан, из которых 125 уже покинули территорию России.

Кроме того, в ходе операции было вскрыто 100 преступлений, связанных с нарушениями миграционного законодательства. По всем фактам проводятся проверки для принятия дальнейших процессуальных решений. Работа по контролю за соблюдением миграционных правил в регионе продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти