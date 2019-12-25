До конца марта петербургские дворы очистят от песка

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин дал задания администрациям районов и городскому комитету по транспорту. До конца марта им необходимо полностью очистить дворы и территории у метро от оставшихся песка и мусора, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.
Данные задачи назначены в специальной системе. При этом поручение не отменяет соблюдение обычного регламента уборок.
По фотографиям с 5 тыс. контрольных точек, с которых виден практически весь двор, специалист ГАТИ понимает, выполнена задача или нет. Если нет, территория берется на контроль до полного устранения нарушений.
Пресс-служба ГАТИ
Жилищные агентства и учреждения комтранса подготовят Северную столицу к весне в 1,9 тыс. кварталов и 100 территориях возле подземки.
