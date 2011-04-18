Новый проект не отменяет 15 минут на оплату парковки в Петербурге

В Петербурге отказались от постоплаты парковки.

Автомобилистам Санкт-Петербурга не стоит ждать послаблений в части оплаты парковочного времени. В городском комитете по транспорту разъяснили детали готовящегося законопроекта, развеяв появившиеся ранее слухи о возможных изменениях.

В ведомстве подчеркнули, что новый документ не предполагает внедрения системы оплаты постфактум. Действующий порядок сохраняется в полном объеме. Гражданин по-прежнему обязан инициировать парковочную сессию не позднее чем через четверть часа после того, как оставил машину в платной зоне. Водителю необходимо внести средства за тот временной промежуток, который он планирует использовать.

Вместе с тем комитет анонсировал некоторые другие новшества, которые действительно появятся в случае принятия проекта. В частности, у водителей расширится функционал по корректировке параметров уже запущенной сессии. Автомобилисты смогут изменять государственный регистрационный знак, указанный в системе, корректировать номер парковочной зоны, а также продлевать оплаченное время размещения транспорта.

На данный момент проект проходит стадию согласования с членами городского правительства. Ожидается, что документ должен быть утвержден до конца марта 2026 года.

