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В ЦРТ Соснового Бора школьников познакомят с 3D-моделированием и Интернетом вещей
Сегодня, 13:20
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lizapoluda

В ЦРТ Соснового Бора школьников познакомят с 3D-моделированием и Интернетом вещей

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Также в этом году в центре откроются два новых направления.

Этим летом "Центр развития творчества" в городе Сосновый Бор анонсировал инновационный дистанционный проект для школьников "Академия идей". В его рамках ученики 6-9 классов будут обучаться техническим и естественно-научным специальностям. Об этом сообщила газета "Маяк".
Курсы будут включать в себя такие предметы, как программирование, Интернет вещей, изобретательство, робототехника, электроника, инженерный дизайн, 3D-моделирование. Кроме того, вскоре ожидается открытие направлений "Беспилотные летательные аппараты" и "Школа ремесел".

Ранее мы рассказали о том, что здания двух выборгских школ признали объектами культурного наследия.

Фото: Газета "Маяк"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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