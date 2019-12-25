В ЦРТ Соснового Бора школьников познакомят с 3D-моделированием и Интернетом вещей
Также в этом году в центре откроются два новых направления.
Этим летом "Центр развития творчества" в городе Сосновый Бор анонсировал инновационный дистанционный проект для школьников "Академия идей". В его рамках ученики 6-9 классов будут обучаться техническим и естественно-научным специальностям. Об этом сообщила газета "Маяк".
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