В ЦРТ Соснового Бора школьников познакомят с 3D-моделированием и Интернетом вещей

Также в этом году в центре откроются два новых направления.

Этим летом "Центр развития творчества" в городе Сосновый Бор анонсировал инновационный дистанционный проект для школьников "Академия идей". В его рамках ученики 6-9 классов будут обучаться техническим и естественно-научным специальностям. Об этом сообщила газета "Маяк".

Курсы будут включать в себя такие предметы, как программирование, Интернет вещей, изобретательство, робототехника, электроника, инженерный дизайн, 3D-моделирование. Кроме того, вскоре ожидается открытие направлений "Беспилотные летательные аппараты" и "Школа ремесел".



Ранее мы рассказали о том, что здания двух выборгских школ признали объектами культурного наследия.



Фото: Газета "Маяк"