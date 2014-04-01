В ЦПКиО им. Кирова временно запретили въезд на велосипеде

Парк открыт для пешеходов, но некоторые дорожки для них временно закрыты.

Некоторые участки ЦПКиО им. Кирова закрыли на просушку. Въезд в парк на велосипеде временно запрещен. Об этом накануне сообщила пресс-служба ЦПКиО.

На данный момент полностью закрыты, в том числе и для пеших прогулок, собственный садик императрицы Марии Федоровны, западная стрелка Елагина острова. Кроме того, частично перекрыты грунтовые дорожки в центральном части парка.

Мы рассчитываем на понимание и просим в этот период отказаться от посещения парка на велосипедах и использовать для прогулок только асфальтированные дорожки. говорится в сообщении.

Просушка проводится для того, чтобы защитить набивные и грунтовые дорожки от разрушения после снегопадов. С 1 апреля также временно закроют для посетителей Летний сад.

Фото: Piter.TV