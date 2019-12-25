В ЦИКе перечислили основания для аннулирования бюллетеней из сейф-пакетов

Если к пакету кто-то прикасался, то должны остаться следы.

В ЦИК рассказали, в каком случае бюллетени из сейф-пакетов аннулируют во время предстоящих выборов. Трансляция проходила 1 июля на сайте Центризбиркома.

Это произойдет в том случае, если целостность сейф-пакетов будет нарушена после того, как в них будут избирательные бюллетени. Кроме того, их признают недействительными, если нет индикаторной ленте на пакете, номер сейф-пакета разошелся с номером, который указан в соответствующем акте или был зафиксирован факт вскрытия сейф-пакета до начала проверки. То, что пакеты кто-то трогал, нужно будет доказать.

Напомним, выборы пройдет 17, 18 и 19 сентября.

Ранее Памфилова раскритиковала Беглова за ситуацию с избирательной системой города.

Фото: Piter.TV