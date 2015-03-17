В ЦБ заявили об уверенности в росте российской экономики

Глава ЦБ РФ рассказала об ожиданиях экспертов по развитию страны.

Центральный банк России верит в то, что экономическая система страны будет расти в этом году и продолжит увеличивать свои показатели в 2025 году. Соответствующее заявление сделала глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на XV инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Чиновница из государственного регулятора добавила, что к такому результату приводят масштабные инвестиции, сделанные в последние три года в сферу модернизации. В том случае, если потенциал экономики растет, то одновременно с этим увеличивается и пространство для роста спроса. В связи с таким сценарием в ЦБ РФ не согласны с позицией о том, что после жесткой денежно-кредитной политики обязательно последует рецессия.

Если экономисты ВТБ по сути не верят в рост потенциала российской экономики, то сотрудники Центрального банка, экономисты Центрального банка верят, что потенциал экономики растет и будет расти в следующем году. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что в октябре 2024 года государственный финансовый регулятор сохранил прогноз роста ВВП России по итогам текущего года в интервале 3,5 - 4 процента. Центробанк также сохранил оценки роста экономики в 2025, 2026 и 2027 годах - на уровне в 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.

Набиуллина: "тормозной путь" возвращения инфляции к цели займет весь 2025 год.

Фото и видео: Вконтакте / Новости RT на русском