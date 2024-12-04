Набиуллина: "тормозной путь" возвращения инфляции к цели займет весь 2025 год

"Тормозной путь" возвращения инфляции к цели займет весь 2025 год. Соответствующее заявление сделала глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на XV инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". По мнению чиновницы из государственного регулятора, данный период охватит частично и 2026 год.

Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. В этом году, к сожалению, инфляция будет больше, чем в следующем. Но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ