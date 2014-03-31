Набиуллина сравнила погоню банков за цифровизацией с золотой лихорадкой

Глава ЦБ указала на развитие технологий в банковской сфере.

Председатель Центрального бака России Эльвира Набиуллина сравнила погоню банковских организаций за цифровизацией с золотой лихорадкой. Соответствующее сравнение чиновница допустила в рам ках выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Эксперт мероприятия уточнила, что большинство убедилось на практике в том, что успешно работает не только партнерство и сотрудничество между предпринимателями и бизнесом, но также и между государством и бизнесом на конкурентных условиях.

Сначала это было похоже на некоторую золотую лихорадку: крупные банки, которые продвигались в использовании (в изобретении иногда) новых технологий, пытались застолбить и самые лучшие участки, спешили построить свою инфраструктуру, предлагали ее государству в обмен на эксклюзивность услуг. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проводится в период с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.

Набиуллина ответила на вопрос о повышении ключевой ставки выше 20 процентов.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России