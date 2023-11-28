Набиуллина ответила на вопрос о повышении ключевой ставки выше 20 процентов

Центральный банк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к четырем процентам. В том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше двадцати процентов. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров в государственном регуляторе, поделилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперт пояснила
Мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании. И мы учтем к этому времени, мы надеемся, появятся уже параметры бюджета на трехлетку, и мы учтем это в принятии нами решения.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Напомним, что ЦБ РФ в пятницу, 13 сентября, вновь повысил ключевую ставку, однако в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных показателей, достигнутых с апреля 2022 года в 19%.
Набиуллина прокомментировала проблему дефицита юаней в России.
Фото и видео: YouTube / Банк России
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